Messico, caldo record e siccità: animali si rinfrescano con l'aria condizionata

A causa dell'ondata di caldo in Messico, gli animali che soffrono per le temperature elevate sono stati dotati di aria condizionata. Un parco faunistico ha allestito stanze climatizzate per gufi e altri rapaci. Molti animali hanno accusato un colpo di calore e sono stati salvati dai volontari che hanno denunciato la mancanza di azioni governative. Gli animali soffrivano contemporaneamente di stress da calore, disidratazione e malnutrizione. I soccorritori hanno dovuto portarli al riparo d...