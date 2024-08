Mercedes-AMG GT 63 Pro: nata per la pista

Quest’ultima beneficia di 27 CV in più e 50 Nm in più di coppia rispetto al modello standard. Il V8 biturbo da 4,0 litri eroga ora 612 CV e 850 Nm, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi e uno scatto da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi.