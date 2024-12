Meloni: "Non litigo con Tajani e Salvini, il governo non cadrà"

Con Salvini e Tajani "non litighiamo. Qualche inciampo ogni tanto c'è, è anche fisiologico, ma non si preoccupi, sappiamo che cosa gli italiani sperano e si aspettano. Il governo non cadrà". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a "Quarta Repubblica" su Rete4, a proposito dei contrasti nella maggioranza, "Litighiamo tutti i giorni, litighiamo la mattina e beviamo un bicchiere di vino insieme la sera", ha aggiunto scherzando.