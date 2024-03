Meloni: "La sinistra usa Mattarella contro il premierato"

di Fabrizio Summonte

E il presidente del Consiglio vede in queste polemiche un disegno per boicottare la riforma costituzionale, con l'elezione diretta del premier: "Si sta cercando di mettere in piedi uno scontro con il presidente della Repubblica perché la sinistra non sa come spiegare che non vuole che i cittadini scelgano da chi farsi rappresentare".