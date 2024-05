Meloni: "Io vado avanti, non sto a scaldare la sedia"

di Enrico Laurelli

Quella del premierato "è una riforma necessaria in Italia - ha detto - o la va o la spacca: ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a

sopravvivere, non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico". Esattamente due ore e mezzo dopo, su quello stesso

palco e' salita la segretaria Pd, Elly Schlein. "E' una riforma che farà saltare l'equilibrio tra i poteri dello Stato - dice la segretaria Pd - Ne esce indebolito il presidente della Repubblica, i cui poteri per noi non vanno cambiati ne' toccati".