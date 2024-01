Meloni in conferenza stampa difende la linea sul Mes, su Pozzolo: "Irresponsabile"

di Francesca Romanelli

Sul deputato Pozzolo, Meloni parla di "responsabilità" e spiega di aver "chiesto che venga deferito alla commissione dei probiviri e sospeso da Fdi". Quanto al caso Anas-Verdini, "ritengo che Salvini non debba riferire in Aula" poiché "le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo". La lega in una nota: "Confermata la piena sintonia nonostante fango e falsità"