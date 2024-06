"Italia e Albania sono nazioni amiche". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni dopo la visita all'hotspot per migranti a Shengjin, in Albania. Il presidente del Consiglio ha quindi ringraziato "ancora una volta il primo ministro Rama e il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto e aver stretto con noi un accordo di grande respiro europeo".