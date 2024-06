Meloni: "G7 un successo, l'Ue ci dia il ruolo che ci spetta"

"È stato per me e per l'Italia nel suo complesso un onore presiedere il G7, si è trattato senza timore di smentita di un successo". Cosi' la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del vertice a Borgo Egnazia. Meloni ha chiesto che all'Italia "venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l'Europa comprenda il messaggio arrivato dai cittadini europei".