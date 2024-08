Meloni e gli altri: le vacanze italiane dei politici

La sessione di bilancio che preme alle porte dell'estate, i dossier da portare a termine, il rischio che i lavori d'aula slittassero ancora: meglio non allontanarsi troppo sarà stato forse il ragionamento dei politici che quest'anno per il loro ferragosto, hanno scelto quasi solo mete italianeVacanze all'insegna del relax, con i propri cari come l'anno scorso per Giorgia Meloni, che torna nella masseria della Valle D'Itria con la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato, il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida.