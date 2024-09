Meloni all'Onu: "Effetto domino dall'aggressione russa"

"È un'epoca molto complessa" che impone di "ragionare in modo completamente nuovo", un'epoca in cui la "ferita" dell'attacco russo all'Ucraina ha minato il "sistema internazionale" e "sta avendo effetti destabilizzanti ben oltre i confini" di quella guerra e "come un domino riaccende o fa detonare" altri conflitti. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando all'Assemblea generale dell'Onu. Sull'Ucraina, ha aggiunto, "non possiamo voltarci dall'altra parte".