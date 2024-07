Meloni a Washington tra Nato e assetti Ue

A Washington il summit Nato in cui i leader saranno chiamati a confermare il sostegno a Kiev ma non solo. L'Italia ,con Meloni e Tajani, chiederà che l'Alleanza atlantica non perda di vista il cosiddetto "Fianco Sud", senza tralasciare il Fianco orientale. Al vertice Meloni incontrerà Ursula Von Der Leyen, e forse Macron. Un'ottima occasione per fare il punto sulle trattative in vista del voto all'europarlamento del prossimo 18 luglio.