Meloni a Sea Watch: "Non spreco milioni, combatto la tratta"

"Che scandalo! Un governo che - con un mandato chiaro ricevuto dai cittadini - lavora per difendere i confini italiani e fermare la tratta di esseri umani, attraverso azioni concrete e accordi internazionali". Così sui social la premier Giorgia Meloni replica alla Ong tedesca Sea Watch che la accusava di spendere "centinaia di milioni di euro dei contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Forse le tasse degli italiani possono essere spese meglio, per accogliere e includere, anziché respingere".