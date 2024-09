Meloni a FdI: "Stiamo facendo la storia"

Giorgia Meloni, nella sua relazione introduttiva all'esecutivo di Fratelli d'Italia, richiama i membri del partito a mantenere alta l'attenzione. "Noi siamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi", afferma. "Dobbiamo anche essere consapevoli che non ci viene perdonato nulla e che nulla ci verrà perdonato", rimarca il premier per poi aggiungere: "Siamo sempre stati i giudici più implacabili di noi stessi, e dobbiamo continuare a esserlo".