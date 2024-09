Melania Trump presenta la sua autobiografia e rivendica gli scatti senza veli

Bella, statuaria, imperscrutabile: a lungo le è stato rimproverato di essere poco comunicativa. Ora Melania Trump ha deciso di far sentire la sua voce. "Come persona riservata che è stata spesso oggetto di attenzione pubblica e affermazioni travisate, sento la responsabilità di chiarire i fatti", spiega in un video. Lo scopo non è promuovere la campagna elettorale del marito Donald, ma la sua autobiografia, "Melania", di prossima uscita. La maternità, il ruolo da first lady, le tante ingerenze nel suo privato, sono solo alcuni dei temi che ha voluto anticipare. Melania fa anche riferimento a un episodio scomodo del suo passato: gli scatti senza veli dei suoi esordi da modella. "Perché ho deciso di rivendicare orgogliosamente di aver posato nuda? La domanda è perché i media mettano sotto esame quella che è stata da parte mia solo una celebrazione della bellezza del corpo umano, come del resto l'arte ha fatto per secoli".