Melania assente e Jill sempre presente: le due mogli dei presidenti

Senza la moglie Melania al dibattito con l'avversario e pure all'ultimo comizio in Virginia. Trump va avanti da solo, all'opposto di Biden, supportato costantemente dalla first lady Jill. Nonostante l'esito del duello televisivo, la moglie rimane convinta delle carte a disposizione del marito, l'unico tra i democratici che è stato in grado di battere Trump.