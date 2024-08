Meeting di Rimini: la manovra 2025 al centro del dibattito

C'è la manovra 2025 tra i grandi temi al centro del meeting dell’amicizia di Rimini, al via oggi in una 6 GIORNI "alla ricerca dell'essenziale”, come recita il titolo della 45esima edizione, con la presenza di 12 esponenti del governo. Una sei giorni fondata sul dialogo incentrato sui grandi temi, alla quale parteciperanno 12 esponenti del governo.