Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini tra convegni, spettacoli e mostre

L'edizione numero 45 del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini è stato ricco come non mai di appuntamenti: 140 convegni, 18 spettacoli, 16 mostre con più di 150 mila visitatori, presenze in aumento del 10 per cento. Un luogo d'incontro e di riflessione sul tema della ricerca di ciò che è essenziale. Prendere in mano la proria vita, è il messaggio indirizzato da Papa Francesco.