Medioriente, Blinken lascia Tel Aviv e vola in Egitto

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è partito per l'Egitto dopo aver incontrato i leader israeliani nel tentativo di ottenere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Al suo nono viaggio in Medioriente dal 7 ottobre, il capo della diplomazia Usa ha annunciato che Israele ha accettato una proposta ponte per la tregua e il rilascio degli ostaggi e ha invitato Hamas ad accodarsi alla scelta.