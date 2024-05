Media: "Hamas progettava attentati in Germania"

Sul telefono cellulare di un libanese presunto membro di Hamas arrestato a Berlino a dicembre sono stati trovati "materiali cartografici" che potrebbero indicare un possibile monitoraggio dei luoghi da colpire, precisa il sito del giornale citando le autorità di sicurezza. La Procura generale tedesca accusa l'uomo di essere stato coinvolto, almeno dalla primavera dell'anno scorso, nella ricerca di un deposito per le armi di Hamas da portare in Europa per possibili attentati. L'ordine sarebbe venuto dai capi militari dell'organizzazione terroristica palestinese in Libano.