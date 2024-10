Mazzette per gli appalti, arrestato il direttore generale

Corruzione e turbativa d'asta sono le ipotesi di reato sulle quali la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta che ha portato all'arresto in flagranza di reato di Paolino Iorio, Dg di Sogei - azienda controllata al 100% dal ministero dell'Economia - mentre intascava una mazzetta da 15mila euro da un imprenditore a Roma. Sotto i riflettori il 'sistema corruttivo' relativo ad appalti banditi da Sogei e dai ministeri di Difesa e Interno. Indagate 14 società e 18 persone tra cui Andrea Stroppa, 30 anni, definito dalla Gdf "il referente di Elon Musk in Italia". Sogei e Stroppa, in due note separate, si dicono "del tutto estranei" alle accuse.