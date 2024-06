Maxi sequestro di criptovalute, arrestato il "Bancomobile decentralizzato"

Un maxi sequestro di criptovalute pari a 600mila euro: il più cospicuo finora eseguito dall'Arma dei carabinieri. In manette Franco Lee, il 'Bancomobile centralizzato', come egli stesso si era definito nel corso di una intervista sui social rilasciata in occasione della Blockchain Week a Roma. Le indagini sono state avviate nel 2023, a partire dal monitoraggio dei canali social di Instagram e Telegram dove l'uomo di nazionalità cinese, localizzato a Roma, proponeva lo scambio di grandi so...