Ventitré auto e un furgone del marchio di noleggio breve Enjoy sono andati distrutti in un incendio nella notte all'interno di un'area di sosta sita nel comprensorio Milano Fiori, a Milano. Le cause del rogo sono ancora da accertarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e quattro squadre dei Vigili del Fuoco, le quali hanno impiegato oltre quattro ore per spegnere le fiamme.