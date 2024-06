Maxi-rissa a Cantù, fermati tre minori e un diciottenne

Una rissa feroce è scoppiata"in piazza Garibaldi a Cantù, la piazza principale della cittadina comasca: almeno sessanta i partecipanti, di cui due feriti in modo gravissimo e un terzo in condizioni meno preoccupanti. Il tutto è accaduto intorno alle 3. Le persone coinvolte erano in un locale e sono uscite in piazza ed è qui che è scoppiata la rissa, con bottiglie usate come armi e anche il lancio di transenne.