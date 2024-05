Maxi-incidente in A1, coinvolti camion e auto: due morti, code chilometriche

L'autostrada A1 Milano-Napoli è stata chiusa al traffico in direzione di Firenze nel tratto tra Valdarno e Incisa a causa di un maxi-incidente al km 328 che ha coinvolto quattro camion e altrettante autovetture. In seguito al tamponamento un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni sono morti, mentre un 47enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. All'interno del tratto interessato si sono formati diversi chilometri di coda.