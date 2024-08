Maturità, tutti bravi al Sud

Anche quest'anno è boom di diplomati con lode nel sud Italia. Il ministero dell'Istruzione e del merito ha pubblicato i dati relativi alla maturità da poco conclusa, e risulta che quelli giudicati più meritevoli sono i calabresi, i pugliesi e i siciliani. E' in queste tre Regioni infatti che si conta la percetuale più alta di diplomati con 110 e lode: 5,4% in Calabria, 5,1 in Puglia e 4,2 in Sicilia.