Maturità 2024, mancano i commissari d'esame

Maturità ai nastri di partenza. Manca pochissimo alla prima prova degli esami di Stato. Quest'anno sono oltre 500mila gli studenti interessati, ma resta il rebus commissioni. Come ogni anno c'è il timore di rinunce da parte dei professori di ruolo. Per questo in soccorso arriveranno i docenti in pensione che saranno il 10/15% dei commissari.