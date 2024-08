Morte Matthew Perry: due arresti

La polizia ha effettuato cinque arresti in relazione alla morte dell'attore Matthew Perry per un'overdose di ketamina l'anno scorso. Lo riferiscono i media americani, citando fonti delle forze dell'ordine della California. Gli arrestati sono l'assistente personale di Matthew Perry, due medici e varie altre persone. Le autorità stavano indagando da maggio sulla morte dell'attore, noto per aver interpretato il personaggio di Chandler nella serie tv "Friends".