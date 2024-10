Mattarella "stupito" dalle accuse di razzismo del Consiglio d'Europa alla polizia

Levata di scudi in Italia dopo le accuse di razzismo del Consiglio d'Europa alle forze dell'ordine.

Stupore e solidarietà' da parte del Presidente della Repubblica Mattarella che chiama il Capo della Polizia, Pisani. Il premier Meloni: "chi lavora per garantire la sicurezza dei cittadini merita rispetto e non ingiurie". Piantedosi: "accuse inaccettabili