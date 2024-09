Marzabotto, Steinmeier: "Provo dolore e vergogna. Chiedo perdono"

E' il giorno del ricordo a Marzabotto e Monte Sole. Qui sull'Appennino bolognese, 80 anni fa, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del '44, una delle stragi più atroci compiute dalle truppe naziste e dai brigatisti fascisti. Quasi 800 persone tra cui 200 bambini, il più piccolo di 14 giorni, furono massacrati, per vendetta e odio cieco, dai nazisti in fuga. In questi luoghi, pietre angolari della repubblica italiana e dalla nuova Europa, i due presidenti, italiano e tedesco, sono arrivati insieme dalla Germania, in un pellegrinaggio laico, ultima tappa di un lungo percorso di riconciliazione tra due popoli, che dopo l'abisso della seconda guerra mondiale, non si sono abbandonati alla rassegnazione.