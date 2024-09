Marostica, al via la partita a scacchi a personaggi viventi

Sono trascorsi ormai 100 anni da quando la Partita a Scacchi di Marostica, provincia di Vicenza, è stata giocata per la prima volta, ma ancora oggi l’emozione si rinnova a ogni spettacolo con il sapore antico di una storia d’amore senza tempo. Cavalli, sbandieratori, dame e gentiluomini: più di 600 figuranti come cornice alla celebre partita di scacchi, nell'antico borgo. Fino a domenica il grande spettacolo che rievoca la sfida d'amore tra due giovani cavalieri per conquistare la mano della bella Lionora, desiderata figlia del locale castellano. Sono attese 14mila persone.