Marocco, le (rare) inondazioni nel deserto del Sahara

Acqua che scorre tra le dune di sabbia del Marocco meridionale. E' l'immagine surreale lasciata dalle abbondanti piogge che si sono abbattute nei mesi di agosto e settembre e che hanno dato un volto diverso al Sahara marocchino. Secondo gli esperti, il Marocco meridionale non è solitamente interessato dalle precipitazioni del Fronte Intertropicale, che di solito colpisce il Sahara maliano e mauritano. Erano almeno 30 anni che il Marocco non vedeva tanta pioggia in così poco tempo.