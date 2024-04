Marina Berlusconi alla prima del film su Ennio Doris: "Un imprenditore geniale e un amico straordinario"

di Anna Praderio

Alla proiezione accanto alla famiglia Doris con Lina, la moglie del "banchiere gentile" e i figli Massimo e Sara, ha partecipato la famiglia Berlusconi con due delle figlie di Silvio Berlusconi, Marina, presidente di Fininvest e Mondadori, e Barbara. Presente anche il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo.



"Ennio - racconta Marina Berlusconi - è stato innanzitutto un imprenditore geniale e per noi, per la mia famiglia, è stato il socio più leale, e per mio papà è stato un amico straordinario; lui ed Ennio consideravano l’amicizia un sentimento superiore e hanno basato sempre la loro intera vita proprio sull’amicizia, erano due uomini unici, diversi, ma anche molto simili perché uniti dagli stessi valori: dall’ottimismo incrollabile, dalla generosità, dall’attenzione costante per gli altri, poi dalla capacità di guardare sempre avanti, due uomini che fino all’ultimo non hanno smesso di pensare al futuro".



Il film "C’è anche domani", che esce nelle sale il 15 aprile distribuito da Medusa, è tratto dall’autobiografia di Ennio Doris e ripercorre tre stagioni della sua vita, con Massimo Ghini nel ruolo del banchiere, Lucrezia Lante Della Rovere nel ruolo della moglie Lina e Alessandro Bertolucci che impersona Silvio Berlusconi.



"Quello che ricordo sempre di Ennio - aggiunge ancora Marina Berlusconi - era questa capacità di avere un approccio costruttivo in tutto, era ottimista e positivo anche nelle situazioni più difficili, convinto del fatto che si posa sempre trarre un bene anche dal male e che i problemi si possano sempre trasformare in opportunità. Un grande uomo e lo dimostra la famiglia che ha costruito perché mi viene in mente la pubblicità di Mediolanum e quella frase per cui Ennio è già passato alla storia del marketing. Io sono davvero convinta che la moglie Lina e i figli Massimo e Sara siano veramente il cerchio più perfetto e più positivo che Ennio ha tracciato intorno a sé".