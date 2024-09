L'INTERVISTA Maria Rosaria Boccia, l'ex marito in esclusiva a "4 di Sera": "Non invidio il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare"

"Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora" ha detto l'uomo, intervenendo sul caso Sangiuliano