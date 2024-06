Mara Favro scomparsa da marzo, è giallo in Val di Susa

Dopo tre mesi è diventato un giallo la scomparsa di Mara Favro, una 51enne di Susa (Torino), di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l'8 marzo. Un mistero su cui la procura di Torino ha aperto un fascicolo, dopo che il fratello della donna ha presentato una denuncia, contro ignoti, per omicidio e occultamento di cadavere. Il primo esposto, sempre presentato da Fabrizio Favro, era per la scomparsa, ma l'ipotesi di un allontanamento volontario non è l'unica pista da seguire.