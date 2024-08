Manovra, verso i tagli alle detrazioni fiscali

La riduzione degli sconti fiscali sarà un capitolo cruciale della prossima Manovra. Il primo passo sarà la presentazione del Piano strutturale di bilancio a Bruxelles, entro il 20 settembre. Attualmente, il taglio delle detrazioni fiscali inizia da 120mila euro di reddito. Si sta considerando di abbassare la soglia a 80mila euro. Le detrazioni per spese sanitarie, mutui e lavoro potrebbero però salvarsi. Si valuta pure l'introduzione di un massimale, calcolato come percentuale del reddito. Per esempio, con un limite del 4%, chi guadagna 100mila euro potrebbe detrarre al massimo 4mila euro.