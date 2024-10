A una settimana dal varo la Manovra arriva in Parlamento e le opposizioni vanno all'attacco. Non bastano le misure a sostegno di lavoratori e famiglie con redditi medio bassi, e nemmeno il contributo chiesto a banche e assicurazioni. Per Pd e Cinquestelle si tratta di una finanziaria che non dà risposte ai bisogni del Paese, a partire dalla sanità.