Manovra, nuova stretta sugli immigrati

Con la manovra di bilancio arriva una doppia stretta sugli immigrati. Nel testo depositato alla camera, chi ha la cittadinanza extra-ue ma lavora e fa la dichiarazione dei redditi in Italia non avrà più diritto alle detrazioni per il coniuge e i figli a carico tra 21 e 30 anni. Lo sconto sui tributi dunque non spetterà ai contribuenti che non sono italiani o di uno stato dell'Unione. Secondo la relazione tecnica della ragioneria di stato, questa misura permetterebbe all'erario di risparmiare una cifra pari a 126 milioni e 400 mila euro.