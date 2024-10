Manovra, ipotesi bonus ristrutturazione"al 50% su prima casa

Fino a dicembre di quest'anno il bonus è al 50% e vale per tutte le abitazioni, con un tetto di 96mila euro di spesa. Se non ci fossero cambiamenti alle norme in vigore, dal 2025, l'aiuto scenderebbe al 36% con tetto di spesa a 48mila euro. Poi, dal 2028 al 2033 si passerebbe al 30 per cento. Per tutti i tipi di immobili residenziali, che siano prima casa o meno.