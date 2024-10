Inizia oggi la settimana decisiva della manovra in parlamento con l'atteso iter della Camera dei deputati. Tagli non solo ai pubblici. Congedi parentali verso tre mesi all'80%. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla manovra: il gettito aggiuntivo del concordato fiscale servirà per ridurre il nuovo taglio dell'Irpef