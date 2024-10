Manovra 2025, riecco il Superbonus

Torna il Superbonus, anzi non se ne è mai andato. Nella manovra 2025 nuove norme per "gestire" la maxi-agevolazione fiscale che ha generato circa 160 miliardi di crediti fiscali e tante polemiche. La novità è questa: la detrazione potrà essere spalmata su 10 anni anche se riguardante il 2023. Per chi ha già presentato la prima rata nella dichiarazione 2024, il carico residuo verrà riproporzionato sui nove anni rimanenti. Ma l'obiettivo del governo, che fa sapere di essere intervenuto per colmare un vuoto normativo, resta comunque chiaro: un progressivo ridimensionamento della misura fino alla cancellazione.