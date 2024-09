Mamma e bimba scomparse, trovati i corpi

Susanna Recchia e la figlia di 3 anni sono morte, i loro corpi, dopo un giorno e una notte di ricerche, sono stati trovati oggi nel Piave, arenati su un isolotto. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la donna non si è buttata dal ponte di Vidor, vicino a dove ha abbandonato la sua macchina, ma è scesa con in braccio la bambina fin sul greto del fiume e si è lasciata scivolare nell'acqua, per morire con lei. I soccorritori le hanno trovate ancora abbracciate. La donna era scomparsa venerdì sera dalla sua abitazione di Miane (Treviso), dopo aver mandato un ultimo messaggio sul telefono dell'ex compagno, il papà della piccola.