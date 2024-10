Maltempo: allerta arancione in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto

Scatta un'altra allerta meteo sul Centro-Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto saranno osservati speciali da venerdì mattina, con un'allerta arancione diramata dalla Protezione civile: previsti rovesci di forte intensità e raffiche di vento in vaste aree. In Toscana le scuole resteranno chiuse a Livorno, Grosseto e Pisa e in altri Comuni del territorio interessato dalle forti precipitazioni in vista. Studenti a casa anche a Bologna. L'allerta gialla interesserà invece Umbria, Lombardia e varie aree di Veneto, Toscana, Emilia, Liguria, Piemonte.