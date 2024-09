Maltempo, temporali sul Livornese: allagamenti a Donoratico

Violenti temporali si sono abbattuti sul Livornese, portando quantità eccezionali di pioggia in poche ore. Vaste aree sono rimaste allagate a Donoratico, dove i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno evacuato tre persone ed un cane da un hotel. La struttura, in zona Le Badie, si trova in prossimità del Fosso dei Daini, ingrossato come altri corsi d'acqua dalle piogge torrenziali di lunedì pomeriggio.