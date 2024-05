Il maltempo, nonostante l'estate sia alle porte, non concede una tregua al nostro Paese. Al passo dello Stelvio i fiocchi di neve cadono abbondanti e il terreno imbiancato. In pianura è allerta gialla: in veneto sotto sorveglianza i bacini fluviali, in particolare quello del basso Brenta-Bacchglione. Temporali intensi anche nel centro Italia.