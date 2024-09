Ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, il maltempo ha causato gravi danni, con numerose luminarie, installate per la festa patronale, crollate a causa delle forti raffiche di vento. Danneggiati alcuni veicoli in piazza Maggiore. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta l'area per rispondere alle numerose segnalazioni. Disagi anche nei comuni limitrofi come Pedara, Trecastagni, Nicolosi e Acireale.