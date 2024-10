Maltempo Liguria: la terra frana, i torrenti esondano

La terra che frana sotto i piedi, il mare che diventa marrone, i torrenti che esondano, allagando strade e case. Immagini che arrivano dalla Liguria. Il maltempo si abbatte sulla Regione, dove piove incessantemente da ore. È allerta arancione sulla riviera di Ponente, rossa in quella di Levante. Danni e disagi nell'entroterra genovese. Situazione critica in Valle Stura dove sono caduti più 300 mm di pioggia in 24 ore. Precipitazioni record anche a Campo Ligure