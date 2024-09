Maltempo in Val di Cecina, le ricerche di nonna e nipote continuano vicino a Pisa

Proseguono le ricerche di nonna e nipote dispersi dal 23 settembre a Montecatini Val di Cecina per l'esondazione del fiume Sterza, vicino a Pisa. Nella zona interessata dalla tracimazione della acque del fiume stanno operando 40 vigili del fuoco, tra esperti in topografia, soccorritori acquatici, sommozzatori, piloti di droni, elicotteristi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra e unità cinofile.