Il maltempo ha messo in ginocchio nelle ultime ore il Connecticut ed in particolare la contea di New Heaven. Nella cittadina di Oxford, a causa dell’improvviso innalzamento del fiume, 18 persone sono rimaste bloccate in un ristorante al centro del corso d’acqua. A portarli in salvo i vigili del fuoco che hanno creato con una delle loro gru una sorta di ponte tra la riva e il locale.