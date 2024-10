Sono riprese all'alba le ricerche di Davide Manca, velista cagliaritano che era con alcuni amici a Monte Arcosu, nel comune di Siliqua, in Sardegna. Il giovane si trovava nella zona con la sua comitiva per un'escursione che si è conclusa drammaticamente: sette persone sono state salvate ma di Davide, che era alla guida di una jeep, non ci sono tracce.