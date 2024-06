Maltempo in provincia di Brescia, auto trascinata in un torrente

Un'auto è stata distrutta dopo essere finita in un torrente a Sarezzo, in provincia di Brescia, durante il maltempo che ha colpito la zona nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno. La macchina è stata trascinata nel torrente Gombiera all'altezza di via Seradello, nella frazione di Ponte Zanano, dove si è riversato un fiume di acqua e fango. La vettura è stata recuperata dai vigili del fuoco.